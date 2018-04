Maradona: prazo para impedir viagem Depois de três semanas de intensa campanha na mídia pressionando a Justiça, o ex-jogador Diego Armando Maradona, arrancou do juiz Norberto García Vedia a autorização para deixar o país e viajar à Cuba. Na ilha caribenha, onde prepara-se uma grande festa de boas-vindas, "El Diez" (O Dez) continuaria seu tratamento contra a dependência das drogas. O roliço Maradona partiria para Havana antes do fim desta semana. No mês passado, o ex-astro, acompanhado por seu médico pessoal, Alfredo Cahe, iniciou uma intensa campanha nos meios de comunicação para conseguir sua "liberação". Para isso, reuniu-se na Casa Rosada, a sede do governo, com o próprio presidente Néstor Kirchner. Ele também deu uma longa entrevista ao canal 9 de TV, no qual, aos prantos, pediu misericórdia e que o deixassem ir embora para Cuba. Com o típico ácido humor portenho, alguns comentaristas de rádio e TV afirmaram que a campanha recordava o filme "Free Willy" (Liberem Willy), em alusão à rotunda obesidade do ex-astro, que recordava a orca que estava presa e que finalmente - após um longo drama - conseguia a liberdade. O doutor Cahe admitiu que a família de Maradona não ficou contente com o anúncio do juiz. A família - que suspeita da eficácia do tratamento em Cuba - tem cinco dias para recorrer na Justiça e impedir a viagem. Se não surgirem percalços, Maradona será internado no Centro de Saúde Mental (CENSAM), a 15 quilômetros de Havana, próximo à uma das casas do líder cubano Fidel Castro. Desta forma, fica descartado o spa de La Pradera, onde esteve internado entre fevereiro de 2000 e março deste ano, quando realizou um controvertido tratamento contra as drogas, de resultados nulos. Ao longo de sua primeira etapa em Cuba, Maradona viveu dias de arromba, participando de festas, consumindo drogas e fazendo "pegas" pelas estradas da ilha. No meio da agitação, começou uma relação sentimental com uma jovem de 16 anos, Adonay Frutos, atualmente com 19. Ela estaria a ponto de dar a luz a um filho - segundo ela afirma - de Maradona, que a teria engravidado pouco antes de voltar à Argentina. Semanas depois de ter desembarcado em Buenos Aires, em março, Maradona foi internado às pressas. Oficialmente era uma pneumonia. Extra-oficialmente, uma overdose de cocaína. Maradona passou os últimos meses na Clínica del Parque, na zona oeste da Grande Buenos Aires. Na ilha caribenha já está sendo preparada uma grande festa de boas-vindas ao ex-jogador, que é tratado como um semi-deus entre os nativos. Desde sua primeira internação em Cuba, Maradona tornou-se um fanático defensor do regime de Castro, chegando a fazer propaganda política com sua própria epiderme: em um ombro tatuou a imagem de outro argentino emblemático para os cubanos, o líder guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara. Em uma das panturrilhas, imortalizou o rosto de Fidel.