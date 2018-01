Maradona precisa de ´apoio psiquiátrico´, afirma médico O ex-jogador argentino Diego Maradona, internado novamente nesta sexta-feira, precisa de "exames e apoio psiquiátrico", afirmou Oscar Cicco, diretor do Hospital Madre Teresa de Calcutá, da cidade de Ezeiza, na província de Buenos Aires. Maradona foi internado com "fortes dores abdominais" neste hospital na madrugada desta sexta, antes de ser transferido para a clínica particular de Los Arcos, em Buenos Aires, onde está sendo submetido a novos exames. Cicco afirmou que "é fundamental" para a recuperação do ex-jogador um atento acompanhamento psiquiátrico. "Será necessário um estudo e um apoio terapêutico nesse aspecto; conversamos com seu médico pessoal, Alfredo Cahe", disse o diretor do hospital, que acrescentou que Maradona estava "preocupado" ao ser novamente internado. Cahe, que continua sendo o médico do ex-jogador, apesar de este ter anunciado na quarta-feira que o tinha demitido, tinha se mostrado contrário à alta que permitiu que Maradona deixasse na quarta a clínica Güemes, onde ficou duas semanas internado. A alta foi exigida por Maradona, e um dia depois Cahe disse que "ainda faltavam ser abordados alguns aspectos do tratamento psicoterapêutico". Há três anos, horas depois de os médicos da Clínica Suíço-Argentina - onde Maradona estava internado devido a uma crise respiratória - terem desligado o respirador artificial, o ex-jogador forçou sua saída do centro assistencial e teve uma recaída imediata. Por decisão da família, que recorreu à Justiça, Maradona foi internado pouco depois em um instituto neuropsiquiátrico.