Maradona premiado por programa de TV O diário argentino Clarín elegeu nesta terça-feira o ex-jogador Diego Armando Maradona como figura do ano pelo seu trabalho como apresentador do programa La Noche del 10. Esta foi a oitava edição do ?Prêmio Clarín Espetáculos?. O programa comandado por Maradona foi premiado como o melhor de entretenimentos da temporada.