Maradona prevê que Messi será o craque da Copa

Maradona afirmou nesta quinta-feira, durante visita a Johannesburgo, que o atacante argentino Messi será a grande estrela da Copa do Mundo na África do Sul. Segundo o treinador da seleção argentina, o papel de seu time será ajudar o jogador a brilhar nos gramados sul-africanos.

"Acho que Messi tem tudo para ser a estrela do Mundial, e vamos ajudá-lo", afirmou Maradona, que ainda fez diversos elogios ao atacante do Barcelona e da seleção argentina. "Messi é o melhor do mundo. Para deixar Cristiano Ronaldo em segundo lugar, tem de ser muito bom."

Messi foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2009, desbancando o português Cristiano Ronaldo, que venceu a premiação no ano anterior. Por isso mesmo, ele é a grande esperança da seleção argentina, comandada por Maradona, na Copa da África do Sul.

Fazendo uma turnê pela África do Sul, Maradona visitou nesta quinta-feira o Estádio Soccer City, que fica em Johannesburgo e foi construído especialmente para a Copa - será palco do jogo de abertura e da final. No passeio, o astro argentino tirou fotos e distribuiu autógrafos para os operários das obras no local e ainda bateu bola no gramado.