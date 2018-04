Maradona pronto para deixar Argentina O ex-jogador Diego Armando Maradona deverá deixar a Argentina ?nas próximas horas? e viajar para Cuba, segundo informou nesta terça-feira o embaixador argentino na ilha, Raúl Abraham Taleb. De acordo com ele, o ex-jogador é esperado no país até esta quarta-feira. ?Em poucas horas Maradona estará em Cuba. Provavelmente chegue amanhã (08)", disse o embaixador em entrevista coletiva. O ex-jogador deverá viajar com seu pai, Don Diego, e com seu médico pessoal, Alfredo Cahe. Taleb contou que a família de Maradona pretende fazer um pedido especial ao presidente cubano, Fidel Castro. Vai pedir que Fidel se utilize sua relação amistosa com Maradona e se transforme num ?pai rigoroso?. Os familiares pedirão ainda que Fidel não dispense qualquer tipo de privilégio ao ex-jogador. Segundo o embaixador, os familiares vão tentar evitar que se repitam os erros cometidos na Clínica La Pradera, onde Maradona já esteve em tratamento. Naquela clínica, o argentino foi submetido a um regime ambulatorial onde as saídas eram permitadas e não monitoradas. Por várias vezes o ex-jogador chegou a violar as recomendações médicas. ?Em La Pradera ele praticamente estava num Spa. Tinha um pouco mais que o controle médico, nada além disso?, explicou Taleb. ?Aqui no Censam (Centro de Saúde Mental, para onde o jogador deverá ser transferido) será diferente, até mesmo porque esta em jogo prestígio da instituição e da medicina cubana?, disse o embaixador.