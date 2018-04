Maradona provoca Pelé às vésperas de jogo com Brasil O técnico Diego Maradona voltou a provocar Pelé e a acirrar a rivalidade entre Brasil e Argentina, poucos dias antes do confronto entre as duas seleções. Em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo site oficial da Fifa, Maradona lembrou a votação pela internet da entidade em que superou Pelé como melhor jogador do último século, e ainda citou uma pesquisa popular no Brasil em que o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna teria derrotado Pelé como maior ídolo nacional.