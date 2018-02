Maradona quer Batigol de volta ao Boca Em clima antecipado de festas de Natal e Ano Novo, Diego Maradona encontrou-se com o amigo Gabriel Batistuta durante um torneio de tênis em Buenos Aires. Ele pediu ao velho amigo para voltar a jogar no Boca Juniors, o seu clube do coração. Maradona passou por um período de desintoxicação em uma clínica em Havana e diz que já está praticamente curado do vício da cocaína, afirmação que fez em outras ocasiões. Batistuta por enquanto está faturando ?petrodólares?? e vinculado à equipe do Al Arabi, da Arábia Saudita.