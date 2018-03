Maradona quer entrevistar Pelé na TV O ídolo argentino Diego Maradona começará, em agosto, uma nova empreitada na sua vida: a de apresentador de TV. O ex-craque comandará um programa chamado ?La noche del 10 (siempre vuelve)? - A Noite do 10 (sempre volta) - no Canal 13 de Buenos Aires, o segundo de maior audiência da Argentina. Um dos primeiros entrevistados deverá ser Pelé, que será convidado pelo próprio Maradona. Outro brasileiro a ser chamado é Ronaldo, do Real Madrid. ?Vamos trazer os brasileiros Pelé, Ronaldo Roberto Carlos e todos os jogadores da Itália?, disse o argentino, durante o anúncio de seu programa. Maradona explicou que a atração será de interesse geral, com entrevistas. ?Será um programa completo. A idéia não é duelar com os convidados, a não ser que eles estejam dispostos a contar suas coisas?, contou o ex-craque, que estava de bom humor e muito tranqüilo.