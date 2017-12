Maradona quer jogar em Nápoles Diego Maradona, por meio de seu amigo e ex-companheiro de equipe Salvatore Bagni, disse que gostaria de jogar no Estádio San Paolo uma partida ?de saudação? aos torcedores napolitanos, cuja arrecadação poderia servir para pagar suas dívidas com o Fisco italiano. ?Seria um sonho jogar em Nápoles, eu seria o homem mais feliz do mundo?, disse Maradona sobre a hipótese de se organizar uma partida no estádio e na cidade onde se consagrou. Desde 11 de janeiro de 2001 a Receita italiana cobra de Maradona o pagamento de 30 milhões de euros por contribuições não pagas quando jogava no Napoli. Maradona alega que essas contribuições deveriam ter sido pagas pelo clube. A idéia de uma hipotética volta do ídolo está tomando força em Nápoles e já há quem aponte a possibilidade de que ele jogue com seu filho Diego Armando Junior, fruto de uma relação extraconjugal com Cristiana Sinagra. ?Seria emocionante, um sonho, poder jogar com ele no San Paolo?, disse Diego Junior. Sua mãe concordou: ?Diego poderia recuperar sua serenidade se voltasse a Nápoles.?