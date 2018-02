Maradona quer tatuar imagem de Chávez em seu corpo

Amigo do presidente venezuelano Hugo Chávez, o ex-jogador argentino, Diego Armando Maradona, pretende fazer uma tatuagem de seu amigo político, como já fez com o revolucionário Ernesto Che Guevara e o líder cubano Fidel Castro. "Algo com o Chávez eu quero tatuar, de verdade", disse Maradona, durante uma coletiva de imprensa no norte da província de Tucumán, na Argentina, nesta quarta-feira. Maradona desenvolveu uma afinidade com líderes socialistas americanos principalmente quando passou alguns anos em Cuba - convidado por Fidel Castro - numa clínica de reabilitação para tentar acabar com sua dependência das drogas, que começou quando jogava no Napoli, da Itália, na década de 90. Durante o tratamento, o ex-jogador argentino adotou os conselhos de Fidel Castro, fazendo campanha a favor das causas políticas do líder cubano. O mesmo aconteceu com Hugo Chávez, que sempre utiliza o craque argentino em algumas campanhas, principalmente na Copa América deste ano, que foi disputada na Venezuela. Apesar de ter dito que pretende fazer uma tatuagem do líder venezuelano, Maradona não revelou em qual parte do corpo a fará. A tatuagem de Fidel está na perna esquerda, enquanto a tatuagem de Che Guevara está no ombro direito. (com Reuters)