Maradona: 'Quero conhecer Ahmadinejad e o Irã'

O ex-jogador argentino Diego Maradona foi convidado a visitar Irã, com cujo povo se solidarizou "de todo coração", e disse que deseja conhecer o presidente daquele país, Mahmoud Ahmadinejad, informa nesta segunda a imprensa local. No último sábado Maradona recebeu o responsável de negócios da embaixada do Irã em Buenos Aires, Mohsen Baharvand, que o convidou a viajar para Teerã, publicou o jornal Página/12. O craque argentino conversou com o diplomata e com um jornalista argentino que trabalha para a emissora iraniana. "Já conheci Hugo Chávez e Fidel Castro. Agora só falta conhecer o seu presidente. Quero conhecer Ahmadinejad", declarou Maradona a Baharvand.