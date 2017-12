Maradona: "Quero o Ronaldo gordo, como for, no meu time" Ronaldo está gordo? Para Maradona, este é um fato de pouca relevância. O importante é que o Fenômeno segue marcando gols, e isso um dos maiores jogadores do mundo não nega. ?Podem me dar o Ronaldo gordo, bêbado, ou como for, mas me dêem?, disse Maradona nesta quinta-feira, em entrevista ao canal TyC Sports. ?Quero sempre ele na minha equipe.? Apesar dos elogios ao camisa 9 da seleção brasileira, o argentino admitiu que o Brasil não está jogando bem. Em uma entrevista publicada no jornal britânico Daily News, Maradona afirmou que o atacante inglês Wayne Rooney é atualmente ?um dos melhores jogadores do mundo.?