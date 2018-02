Maradona reaparece após cirurgia O ex-jogador Diego Armando Maradona reapareceu em público nesta quinta-feira pela primeira vez depois da operação para redução de estômago realizada no dia 5 de março na cidade colombiana de Cartagena. Maradona, de 44 anos, recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito de Cartagena, Alberto Barbosa, e demonstrou bom humor durante a solenidade. ?Eu não tenho nem as chaves de casa e agora recebo a chave do grande povo de Cartagena. Isso me enche de alegria e orgulho?, disse ele, que não quis falar com os jornalistas após a cerimônia. O ex-jogador foi submetido a uma operação para reduzir em aproximadamente 95% a área do estômago e deverá perder nos próximos meses entre 45 e 50 quilos. O médico Francisco Holguín, diretor da clínica onde o ex-jogador foi operado, disse que a recuperação de Maradona vem ocorrendo dentro do previsto e que ele poderá viajar para Buenos Aires no dia 3 de abril para participar do centenário do Boca Juniors.