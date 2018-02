Maradona recebe alta de hospital O ex-jogador argentino Armando Diego Maradona recebeu alta do hospital Medihelp em Cartagena, na Colômbia, onde estava internado desde sábado para uma cirurgia de redução de estômago. De acordo com o médico Francisco Holguín, responsável pela operaçãom, Maradona está bem e deixou o hospital acompanhado de sua irmã Rita. O médico pessoal do argentino, Alfredo Cahen, que está com o ex-jogador na cidade colombiana, disse que Maradona está disposto a dar tudo de si por sua saúde. "Diego fica com uma esperança na iniciação de um novo sistema de vida que vai depender certamente do nosso cuidado, mas vai depender também de sua iniciativa. Desta vez vejo Diego com vontade, como se iniciasse a melhor partida do mundo", afirmou Cahen ao Canal Caracol. Segundo recomendações médicas, Maradona deverá regressar mensalmente a Cartagena para realizar exames de acompanhamento.