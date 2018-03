Maradona recebe alta e deixa hospital Os fãs e jornalistas que durante 12 dias fizeram vigília nas portas da clínica Suíço-Argentina ficaram boquiabertos ao saber que o ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona, havia deixado inesperadamente o lugar. Às 16 horas, em uma operação digna de um filme de ação, "El Diez" (O Dez), como é conhecido popularmente, abandonou a clínica em uma luxuosa camionete à toda velocidade enquanto a polícia fechava o trânsito da movimentada Avenida Pueyrredón, em pleno centro portenho. O segredo sobre a operação foi absoluto. A surpresa foi significativa, já que os médicos da própria clínica haviam informado na véspera que Maradona teria que ficar internado mais 10 ou 15 dias. No começo da semana, quando voltou a falar, "El Diez" havia expressado seu desejo de deixar o lugar em seu clássico estilo: "estoy podrido, me quiero ir" (estou farto, quero embora). No fim do dia, a clínica emitiu um comunicado informando que os médicos estavam satisfeitos com sua recuperação, e que devolviam o paciente a seu médico pessoal, Alfredo Cahe. O destino de "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro) era um mistério. Informações extra-oficiais indicaram que iria para uma clínica na província de Buenos Aires. Nos próximos dias, seria levado novamente à Cuba. Na ilha caribenha Maradona esteve internado depois da overdose que quase o matou em janeiro do ano 2000 no balneário uruguaio de Punta del Este. Desde fevereiro daquele ano até março deste ano, o ex-astro passou a maior parte do tempo no spa de La Pradera, perto de Havana. No entanto, em Buenos Aires o tratamento cubano é visto com extremo ceticismo, já que depois de quatro anos, Maradona engordou excessivamente. Pouco antes de ser internado no dia 18, pesava 110 quilos. Mas, apesar do ceticismo, os analistas esportivos consideram que a presença de Maradona em Cuba "pelo menos o afasta dos amigos em Buenos Aires que querem lhe dar drogas, mulheres e bebidas". Fãs - O anúncio da partida de Maradona deixou os fãs desconcertados. Um grupo de fanáticos do Boca Juniors estava organizando para sábado um "banderazo" (bandeiraço), ou seja, uma manifestação na qual ostentariam as cores da bandeira argentina e camisetas com a imagem de "El Diez". A idéia da marcha - que seria realizada ao redor do Obelisco - o monumento-símbolo de Buenos Aires - era a de celebrar a recuperação de Maradona, que está caminhando e falando novamente. Mas o desconcerto foi breve. No fim da tarde, dezenas de fãs começavam a caminhar em direção à clínica para festejar a alta de seu ídolo. Diversos automóveis circulavam pela área buzinando. Recreação - "Maradona poderá voltar a jogar futebol". A afirmação foi feita nesta quinta-feira de manhã cedo por Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-astro do futebol argentino, que rapidamente explicou que a prática desse esporte seria apenas "recreativa". Entusiasmado com a recuperação de "El Diez" - a quem atende desde que este tinha 16 anos - Cahe afirmou que o ex-jogador, "se Deus ajudar", estará no dia 16 de maio na festa de 15 anos de sua filha mais jovem, Gianinna. No dia 18 de abril, Maradona foi levado às pressas até ali a clínca Suíço-Argentina, tremendo e suando muito. O comunicado médico oficial, na ocasião, afirmou que tratava-se de uma pneumonia. Mas, os analistas esportivos, céticos, consideravam que era uma nova overdose de cocaína, similar à que no ano 2000 quase levou Maradona à morte. Nesta quinta-feira, Cahe desmentiu novamente as informações sobre a overdose, sustentando que o principal problema do obeso ex-jogador é seu "excesso de peso". Segundo o médico, a saúde dele complicou-se com o quadro de infecção pulmonar que atualmente padece". Dias atrás, Maradona estava com 110 quilos. Desde a internação, teria perdido alguns quilos, "mas não muito". O peso ideal de Maradona - que tem 1,68 de altura - afirmam os médicos, é de 70 quilos. Camiseta - A proposta de um grupo de jogadores de eliminar o número 10 das camisetas da seleção argentina como forma de homenagear Maradona (que é conhecido como "El Diez" por ter utilizado a camiseta 10 durante anos) irritou os predecessores do ex-astro no uso desse número. Esse foi o caso de "El Matador", como é chamado Mario Alberto Kempes, que usou a camiseta número 10 na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina. "O 10 é o número que usam os melhores jogadores do mundo e acho que a Argentina, algum dia, terá um jogador igual a Diego", disparou Kempes em uma entrevista ao jornal "La Voz del Interior", de Córdoba. "Quem sabe, daqui a 100 anos nascerá outro Maradona, que vai querer usar a camiseta 10. Remover a 10 seria uma coisa chocante, difícil de acreditar", lamentou. A FIFA anunciou que aguarda a solicitação oficial da AFA para começar a analisar a eventual remoção da camiseta 10. Anos atrás, a FIFA recusou um pedido similar.