Maradona recebido com festa em Nápoles Foram 14 anos longe da cidade em que se consagrou. Nesta quinta-feira, Diego Maradona voltou para Nápoles, na Itália, e foi recebido com grande festa pelos torcedores que não esquecem o que ele fez pelo Napoli. Centenas de fãs estiveram no aeroporto para recepcionar o ex-jogador argentino. Acompanhado da filha Giannina e da ex-esposa Claudia, Maradona foi a Nápoles para participar da despedida do italiano Ciro Ferrara, de quem foi companheiro na época doNapoli. Ainda não se sabe se ele jogará a partida ainda nesta quinta-feira, no estádio San Paolo. Maradona foi contratado pelo Napoli em 1984 e levou o time aos títulos mais importantes de sua história: ganhou o Campeonato Italiano duas vezes, uma Copa da Itália e uma Copa da Uefa. Nesse período também, ele liderou a seleção argentina na conquista do Mundial de 86. E só deixou a equipe italiana em 91, debaixo de muitas críticas, quando foi flagrado no exame anti-doping e, viciado em cocaína, viu sua carreira afundar. Aos 44 anos, Maradona parece estar longe das drogas, depois de longo período de tratamento e várias recaídas. E também está mais saudável, principalmente após a cirurgia para redução do estômago, realizada em março, deixando-o bem mais magro. Na chegada a Nápoles, apesar da recepção calorosa, Maradona não deu entrevistas e nem falou com os fãs. Mas ele já tinha mandado uma mensagem na edição desta quinta-feira do principal jornal da cidade. ?Amo Nápoles. Foi a minha segunda casa, minha segunda pátria e os sete anos que passei aqui representam uma parte feliz da minha vida?, diz o texto do astro argentino. ?Agora sou outra pessoa. Não me drogo há um ano e dois meses. Voltei a nascer, graças ao apoio de minha família.?