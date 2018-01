Maradona: recondicionamento em Cali O ex-jogador Armando Diego Maradona desembarcou nesta terça-feira na cidade de Cali, na Colômbia, onde deverá se submeter a um programa de recondicionamento físico. O ex-jogador se prepara para a partida em sua homenagem marcada para o dia 10 de novembro, em Buenos Aires. Maradona, que vai completar 41 anos no dia 30 de outubro, chegou de madrugada a Cali, procedente de Havana, onde faz tratamento contra a dependência química. Ele deverá trabalhar por uma semana em uma clínica especializada, sob a supervisão do médico colombiano Maurício Vergara, que há dois meses acompanha o tratamento que o ex-atleta realiza em Cuba. "Esta última fase será apenas de recondicionamento físico e como ainda faltam cinco semanas para a partida, certamente ele vai chegar ao peso ideal?, disse o médico, lembrando que Maradona será submetido a testes de esforço cardiovascular e exercícios de mobilidade na água e fora dela. Terminada esta fase, o ex-jogador deverá ainda passar por uma revisão médica em Frankfurt, na Alemanha. A partida em homenagem a Maradona será realizada no estádio La Bambonera, do Boca Juniors entre os convidados estão os meio-campistas Maurício Serna e Valderrama, os goleiros Oscar Córdoba e René Higuita e os zagueiros Bermudez e Iván Córdoba.