Maradona recupera parte da função cardíaca Gradualmente, nas últimas semanas, Diego Armando Maradona recuperou parte do funcionamento de seu coração. Segundo declarou seu sobrinho Daniel López Maradona, o ex-jogador argentino passou de ter apenas 35% de sua atividade cardíaca para 50%. Ele sofre de cardiopatia dilatada, problema detectado em janeiro do ano 2000, quando quase morreu de uma overdose de cocaína no balneário uruguaio de Punta del Este. O médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, afirmou que é preciso "continuar pedindo a ajuda de Deus, porque Diego está em suas mãos". Segundo ele, o paciente "está melhor, com as companhias que deveria ter tido sempre, que são os integrantes de sua família. Mas este tratamento apenas está começando." Maradona está internado desde o último dia 9 na Clínica del Parque, no município de Ituzaingó, na zona oeste da Grande Buenos Aires. Ali, os médicos se esforçam para que o astro suporte a síndrome de abstinência das drogas - acredita-se que ele seja viciado em cocaína há pelo menos uma década. Informações extra-oficiais indicam que Maradona está "dócil", mas que continua insistindo em ir embora da clínica. Cuba - A atriz do teatro de revista Graciela Alfano declarou que o líder cubano Fidel Castro mandou "abraços" para Maradona. A ex-modelo revelou que Fidel teria dito estar esperando o retorno de Maradona para Cuba. "O espero aqui. Em Cuba, a saúde de Diego não havia colapsado da forma como colapsou na Argentina", declarou o líder cubano. Maradona realizou um controvertido tratamento contra as drogas em Cuba, entre fevereiro do ano 2000 e março deste ano.