Maradona rejeita proposta de clube Ainda não será desta vez que o torcedor argentino verá Diego Armando Maradona de volta aos gramados. O ex-jogador, de 45 anos, agradeceu o convite, disse que ficou lisonjeado com a lembrança, mas rejeitou a proposta feita pelo Excursionistas - clube da 4ª divisão argentina - para que ele voltasse a jogar profissionalmente. "Eu quero deixar muito claro que tenho 45 anos e agradeço do fundo do meu coração aos dirigentes do Excursionistas. Só que tenho outras coisas a fazer?, disse Maradona em declarações reproduzidas pelo canal Telefé. O presidente do Excursionistas, Armando Mainoli, confirmou que pretendia convidar Maradona, mas o ex-jogador nem chegou a discutir o assunto. ?Estou tocando outros projetos e acho que estou bem e por isso não vou aceitar. Quando não pude mais me divertir, nem divertir as pessoas, achei que era o momento de me retirar. Hoje eu jogo só em ocasiões especiais, um jogo beneficente ou com amigos, à minha maneira. Não vou me atrever a faltar com respeito à bola?, explicou. Maradona abandonou a carreira em 1997. Em 2004 ele esteve à beira da morte por conta de uma parada cardiorrespiratória, conseqüência da dependência das drogas. Mas se recuperou. Submeteu-se a um processo de desintoxicação; passou por uma cirurgia para redução de estômago e perdeu mais de 50 quilos. Hoje comanda um programa de tevê de sucesso na Argentina.