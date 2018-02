Maradona relembra gol de mão na Copa Diego Maradona voltou a Buenos Aires para passar o Natal e em um programa de tevê recordou o gol que fez com a mão na Inglaterra, no Mundial de 86. Disse que a primeira coisa que fez foi olhar para o bandeirinha. No segundo gol, em que driblou vários jogadores antes de marcar, contou que recebeu um pontapé no joelho. "Quase morri. Mas me levantei e saí correndo. Não podia deixar de festejar."