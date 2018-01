Maradona reúne astros para despedida O jogo de despedida de Diego Armando Maradona irá reunir grandes astros do futebol. Segundo a empresa que organiza o evento, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Valderrama, Higuita, Caniggia e Francescoli já confirmaram presença na festa. A homenagem ao maior ídolo argentino será realizada dia 10 de novembro, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Maradona irá integrar a seleção da Argentina, dirigida pelo técnico Marcelo Bielsa, na partida contra um combinado de craques de todo o mundo. Os organizadores da despedida ainda esperam a confirmação de outras estrelas do futebol mundial. É o caso de Del Piero, Ronaldo, Cantona, Beckham, Maldini, Kluivert e Davids, que também foram convidados. Fora os jogadores, Maradona resolveu chamar famosos esportistas para assistirem à festa no estádio do Boca. A lista vai de ex-jogadores de futebol, como Pelé, Platini e Beckembauer, até ídolos do basquete (Michael Jordan) e do automobilismo (Michael Schumacher).