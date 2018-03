Maradona reza para voltar à Napoles "Ver Nápoles e depois morrer". O famoso provérbio italiano - que até foi nome de filme - foi utilizado pelo ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona, para explicar que seu sonho é colocar de novo os pés nessa cidade ao sopé do Vesúvio, e que após essa visita, estaria tranqüilo com sua alma para poder morrer. Maradona - que residiu em Nápoles durante sete anos, onde tornou-se um "semi-deus" para os tiffosi (torcedores) do Napoli - confessou que reza a São Gennaro - patrono dessa cidade - para poder ali retornar um dia. "Voltar a Nápoles com minhas filhas Dalma e Giannina é meu sonho. Depois até posso morrer. Mas existem fatores que me impedem regressar, embora as pessoas (os napolitanos) não tenham culpa do que fizeram contra mim e minha família", explicou o polêmico "El Diez" (O Dez, como é chamado por seus fãs) à radio Kiss Kiss e o jornal "Il Mattino". Os locutores pediram a Maradona que volte ao Napoli para seu derradeiro jogo de despedida do futebol no estádio de San Paolo. As entrevistas foram realizadas durante o "Maradona Day", jornada de 24 horas de programação dedicadas ao ex-jogador. Graças a "El Pibe, afirmam seus fanáticos, o Napoli venceu dois "scudettos", uma Copa Italia e uma Copa Uefa. "Nápoles é uma cidade que levo em meu coração, é minha segunda pátria", disse Maradona. Em Nápoles, Maradona tem algumas contas pendentes com a Justiça, como o pagamento da pensão à mãe de seu filho ilegítimo, Diego Armando Sinagra. Além disso, "El Pibe" possui rancores acumulados contra uma série de cartolas do time e jornalistas esportivos que divulgaram nos anos 90 uma série de informações sobre seu envolvimento com drogas e festas sexuais com prostitutas, que acabaram causando sua partida da Itália. No momento, o Napoli amarga ser um time da segunda divisão. Na temporada anterior o time, que ia de mal a pior, quase foi parar na terceira divisão. "O Napoli merece outro time. Isso não é uma crítica aos jogadores, aos quais respeito, mas é óbvio que eles são diferentes comparados com aqueles que jogaram no passado", disse Maradona, categórico. Oração - Na edição de hoje, "Il Mattino" publicou uma prece a San Maradona, na qual um leitor reza: "Diego nosso que estás no campo, seja sempre torcido teu nome, venha teu futebol, seja feita a tua magia, tanto em Nápoles como no Campeonato". Finalmente, conclui: "E não nos faça parecer um Juventini (do Juventus) e livra-nos da Segunda Divisão".