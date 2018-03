Maradona: Ronaldinho é o meu sucessor O astro Diego Armando Maradona disse nesta terça-feira ter encontrado o seu sucessor. Trata-se, segundo ele próprio, do atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, hoje no Barcelona. ?É um espetáculo vê-lo jogar. É o único que está um degrau acima dos demais?, disse Maradona, em entrevista à revista Sport. ?Ele é o meu sucessor?, sentenciou o ex-jogador. Maradona elogiou a diretoria do time catalão pela contratação de Ronaldinho e disse estar ?impressionado com a velocidade com que ele executa as jogadas com a bola colada aos pés?. ?Além de tudo ele é um jogador muito rápido também de pensamento, porque antes de a bola chegar, ele já sabe o que vai fazer?, elogiou.