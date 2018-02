Maradona se encontrará com Hugo Chavez Diego Maradona tem chegada prevista para a noite desta segunda-feira na Venezuela, onde irá ver a abertura do Sul-Americano Sub-17 e para encontrar-se com o presidente Hugo Chavez. O ex-jogador irá nesta terça-feira para Puerto Ordaz, onde o presidente deve receber os presidentes Lula da Silva, Alvaro Uribe e José Luis Zapatero. Depois, deve conversar com Maradona, que na quarta-feira estará em Maracaibo, para o torneio.