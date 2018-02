Maradona se mete em mais uma confusão em Buenos Aires Apontado pelos argentinos como o melhor que Pelé, o sempre polêmico Diego Maradona se meteu em mais uma confusão. Segundo a agência Nova, o craque campeão da Copa do Mundo de 1986, acabou brigando com um fotógrafo no último domingo em uma casa noturna em Buenos Aires, com participantes que deixaram a casa da quarta edição do Big Brother argentino. Algumas testemunhas afirmaram que Maradona ficou irritado com um paparazzo que tentava tirar um foto da reunião de celebridades e partiu para cima do fotógrafo. Ao que tudo indica o ex-jogador se machucou, mas o ferimento foi superficial e ele logo voltou à área vip do evento. Maradona tem um histórico de desentendimentos com a imprensa e já esteve metido em casos de agressão, como no início dos anos 90, quando ainda jogava no italiano Napoli. Ele chegou a atirar com um arma de ar comprimido nos repórteres que estavam no portão de sua casa na capital argentina. Após o incidente do último domingo, o ex-jogador foi gravar o seu programa de TV, la Noche Del 10.