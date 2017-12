Maradona se prepara para ir a Cuba O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, estaria preparando-se para partir a Cuba nos próximos dias. O médico do ex-jogador, Alfredo Cahe, declarou que essa possibilidade era quase uma certeza. Diversos integrantes do cículo íntimo de amigos do polêmico "El Diez" confirmaram que a viagem à ilha caribenha, para retomar o interrompido tratamento contra as drogas que ali realiza desde fevereiro do ano 2000, poderia ocorrer ainda na semana que vem. A dúvida sobre a data de partida de Maradona giraria ao redor do dia do aniversário da filha mais jovem, Gianinna. Seu aniversário de 15 anos é no dia 16. No entanto, a festa somente ocorreria no dia 21. O ex-astro não sabe se parte agora para Cuba e depois volta rapidamente para a festa ou se viaja somente depois do aniversário. Segundo a agência estatal argentina de notícias Télam, em Cuba está tudo pronto para receber Maradona. Não se descarta que o próprio "el comandante" - como é chamado o líder cubano Fidel Castro - receberia o ex-jogador no aeroporto. Maradona tem a imagem de Fidel tatuada na panturrilha. Em um dos braços, está gravada a imagem do médico argentino Ernesto "Che" Guevara, que junto com Fidel fez a revolução socialista dessa ilha. A ida a Cuba também tem objetivos sentimentais. Maradona pretenderia resolver sua situação com a jovem cubana Adonay Frutos. Ela é uma bela loira de 19 anos que estaria grávida do ex-jogador. Maradona estaria convivendo com Adonay desde que ela tinha pouco mais de 15 anos. Enquanto espera, Maradona continua dedicando longas horas ao golfe, esporte que desde o ano passado tornou-se sua nova obsessão. Além disso, já colocou a dieta de lado, e passou a "almoçar" sanduíches. Desde a quinta-feira passada ele está na chácara de um empresário amigo no município de General Rodríguez, perto de Buenos Aires. Maradona instalou-se ali após deixar precipitadamente a clínica Suíço-Argentina, onde havia sido internado no dia 18 de abril. Pai - A saúde de "Don" Diego, o pai de Maradona, continuou melhorando neste domingo. Na sexta-feira à tarde foi internado na clínica Sacre Coeur, em Buenos Aires, por um princípio de pneumonia aguda. Os parentes de "Don" Diego comentaram que na sexta-feira estava "triste e abatido". Seu estado de saúde piorou por causa do estado de saúde de seu filho. Um dos netos admitiu que para agravar sua depressão, desde aquele dia, o ex-astro não se comunicou com seus pais. Preço - Na sexta-feira à noite, Maradona deu uma entrevista exlcusiva a uma das principais divas da TV argentina, Susana Giménez. Falando com a voz embrulhada, sem conseguir concluir grande parte das frases, o obeso ex-astro disse que havia visto a morte "de perto". Segundo ele, em estado inconsciente viu um túnel escuro, como se estivesse indo para o além. Mas, nesse instante, apareceram torcedores de todos os times argentinos que o salvaram. Pela entrevista que teve estas confissões funéreo-futebolísticas - segundo fontes citadas pelo jornal Clarín - Maradona teria recebido quase US$ 30 mil, além de um carrinho de golfe e dois relógios.