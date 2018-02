Maradona só aceita ir para Cuba Diego Maradona está decidido: só sai da Argentina para realizar tratamento contra as drogas se for para Cuba. ?Do contrário, prefiro ficar aqui. Estou muito bem acomodado. Se for para sair, só para Cuba?, disse Maradona à ex-mulher, Cláudia Villafañe. Nesta sexta-feira, dois representantes da Clínica Master Mind de Jundiaí, Antônio Miguel Filho e Jonas Brudniewski, estiveram em Buenos Aires para tentar convencer o astro argentino a se tratar na clínica brasileira. Mas Maradona está irredutível. Não pretende vir para o Brasil para continuar o tratamento.