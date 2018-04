Maradona sofre nova crise respiratória Diego Maradona sofreu outro susto na madrugada deste sábado. O astro argentino, que luta para se livrar da dependência das drogas e enfrentou recentemente graves problemas médicos, precisou ser transferido para a Clínica Suíço-Argentina, depois de ter uma crise respiratória, além de febre. Mas ele passa bem e, recuperado, já voltou para a Clínica del Parque, também em Buenos Aires, onde está internado desde o dia 9 de maio. A Clínica Suíça-Argentina é a mesma onde Maradona esteve internado em abril, quando teve sérios problemas cardíacos e chegou a entrar em coma. De lá, o ex-jogador seguiu direto para a Clínica del Parque, onde faz o tratamento contra as drogas. Mas, desde então, seu desejo é voltar para Cuba, país que em que viveu nos últimos 4 anos. Uma decisão judicial já autorizou a volta de Maradona para Cuba, mas a liberação final só deve acontecer na terça-feira, quando se encerra o prazo para a família do astro protestar - os parentes mais próximos são contra a ida dele para a ilha caribenha. Enquanto espera a resolução desse impasse, Maradona tem relaxado no tratamento. Segundo contou seu médico pessoal, Alfredo Cahe, o ex-jogador parou de seguir a dieta há cerca de 15 dias e seu estado de saúde piorou. Sinal disso é essa crise respiratória sofrida neste sábado. Apesar das informações extra-oficiais de que um médico e uma enfermeira da Clínica Suíço-Argentina estão acompanhando Maradona na Clínica del Parque, o susto já passou. ?Ele está bem. Fez alguns exames e nada mais?, contou um sobrinho do astro, Damián López.