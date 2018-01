Maradona sonha em ir ao clássico de domingo na Bombonera Internado desde 28 de março em um hospital em Buenos Aires, Maradona espera ter alta nos próximos dias para ir ao Estádio La Bombonera no domingo e poder acompanhar o superclássico do futebol argentino: Boca Juniors x River Plate. Os médicos não confirmam, mas existe realmente chance de o ex-jogador deixar o Sanatório Güemes até quinta-feira. Maradona foi internado por causa de uma hepatite tóxica aguda, fruto do consumo excessivo de álcool. Mas tem apresentado uma boa evolução. "Antes ele nos olhava com ceticismo, mas agora escuta quando lhe damos explicações", afirmou Héctor Pezzella, o diretor do hospital, nesta terça-feira. "Diego está tomando consciência de seus verdadeiros problemas." Mas, mesmo que deixe o hospital nos próximos dias e possa acompanhar o Boca na Bombonera, Maradona não deve parar o tratamento por aí. Seu médico pessoal, Alfredo Cahe, já avisou que pretende levar o ídolo para uma clínica na Suíça, onde ele poderia tentar se livrar do alcoolismo.