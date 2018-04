Maradona surpreende com convocação de Aimar

O técnico Maradona anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção argentina para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa de 2010, contra Peru e Uruguai, em outubro. E surpreendeu com a volta do meia Aimar, que defende atualmente o Benfica, de Portugal, e não era chamado há cerca de dois anos.

Ao todo, Maradona convocou 18 jogadores que atuam no exterior. Mas a lista ainda será completada por alguns atletas que jogam em clubes argentinos e foram chamados na quinta-feira para a disputa do amistoso contra Gana, na próxima semana, em Córdoba. De qualquer maneira, a base do grupo saiu nesta sexta.

Os principais nomes da seleção, como Messi, Mascherano, Heinze, Tevez e Aguero, foram chamados nesta sexta-feira. Mas Maradona deixou de fora da lista de convocados alguns jogadores importantes, como o lateral-direito Javier Zanetti, que tem sido titular absoluto da Argentina nos últimos anos.

Com esse grupo, a Argentina enfrentará o Peru, em 10 de outubro, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e o Uruguai, quatro dias depois, em Montevidéu. E, como ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias, precisa de duas vitórias para poder garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2010.

LISTA DE MARADONA:

Goleiros:

Romero (AZ Alkmaar)

Andújar (Catania)

Defensores:

Insúa (Liverpool)

Coloccini (Newcastle)

Heinze (Olympique de Marselha)

Zabaleta (Manchester City)

Pareja (Español)

Meio-campistas:

Mascherano (Liverpool)

Lucho González (Olympique de Marselha)

Jonas Gutiérrez (Newcastle)

Di María (Benfica)

Aimar (Benfica)

Atacantes:

Messi (Barcelona)

Aguero (Atlético de Madrid)

Tevez (Manchester City)

Higuaín (Real Madrid)

Diego Milito (Inter de Milão)

Lavezzi (Napoli)