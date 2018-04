Maradona tem chegada discreta a Cuba Diego Maradona evitou confusão em sua chegada a Cuba, já na madrugada desta terça-feira. Internado desde abril em Buenos Aires, o ex-jogador só conseguiu deixar a Argentina com liberação judicial. Agora, em Havana, poderá seguir o tratamento contra a dependência das drogas. Ao desembarcar em Havana, depois de uma escala no Panamá, Maradona preferiu não dar declarações e nem posar para fotos. Limitou-se a dizer ?boa noite? aos inúmeros jornalistas que o esperavam no aeroporto. Ele foi recepcionado pelo embaixador argentino em Cuba, Abraham Taleb, e pelo ministro cubano da Saúde, José Ramón Balaguer. Visivelmente acima do peso, Maradona foi levado direto para o Cimeq, um centro médico onde iria passar por check up completo, para avaliar seu atual estado de saúde. Mas ele ficará internado no Censam (Centro Nacional de Saúde Mental), uma instituição onde receberá tratamento especializado. Histórico complicado - Maradona vive em Cuba desde 2000, mas ficava numa espécie de spa, onde não tinha o controle necessário para tratar a dependência das drogas. Tanto que, numa visita a Buenos Aires, em abril de 2004, mostrou estar muito mal de saúde. Chegou a ficar em coma, com problemas cardíacos e pulmonares. E, contrariando o desejo de sua família, buscou a liberação judicial para pode voltar à ilha caribenha. Mas agora a expectativa é que o astro argentino tenha um tratamento mais rigoroso. Afinal, o Censam é uma instituição do governo cubano e mantém um controle mais eficaz sobre seus pacientes. Amigo de Fidel Castro, Maradona deve se encontrar com o comandante cubano ainda nesta terça-feira.