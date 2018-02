Maradona tem ?grande dia?, diz médicos A equipe médica responsável pela cirurgia de redução de estômago do ex-jogador argentino Diego Maradona, realizada no sábado numa clínica em Cartagena, na Colômbia, divulgou neste domingo que El Diez passa bem. Um dos médicos da equipe, Francisco Holguin, disse que o argentino acordou bem, as leituras de seu diagnóstico estavam normais e ele teve um ?grande dia?.