Maradona tem quadro estável, e exames são favoráveis O ex-craque de futebol argentino Diego Maradona passou bem a noite e seu quadro é estável, sem perigo maiores para a sua vida. Mas o ídolo continuará internado por entre 7 a 10 dias mais. "O paciente continua estável, compensado. Completamos muitos exames para saber qual era seu estado atual e todos os resultados são favoráveis. Embora continue sob efeitos de medicamentos para evitar a síndrome de abstinência ao álcool", informou o médico Héctor Pezzella, no último boletim médico divulgado, nesta sexta feira. Ele admitiu que embora o quadro clínico esteja controlado, Maradona tem uma patologia hepática aguda. Indagado se o paciente corre o risco de ter uma crise de cirrose, o médico Pezzela foi contundente: "todos estamos perto ou longe de acordo com o grau de consumo. Mas ele não é alcoólatra". Em tom de desabafo, o médico pessoal de futebolista, Alfredo Cahe, quem acompanha o ex-jogador há 30 anos, disse que "Maradona necessita ter paz ". Numa tentativa de explicar as idas e vindas no estado anímico de Maradona, Cahe disse "a pressão internacional sobre sua pessoa é tão grande que multiplicada pelo número de anos chega a ser insuportável". Diego Maradona foi internado na última quarta-feira à noite por uma descompensação que sofreu na casa de seus pais. O psiquiatra Carlos Nasef, membro da junta médica que atende o ex-craque, disse que Diego "está na etapa de desintoxicação, a qual geralmente dura de 7 a 15 dias". Ele disse que "a evolução é muito boa, mas não posso antecipar quanto tempo vai durar o tratamento".