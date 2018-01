Maradona tem recaída e médico descarta pancreatite Maradona voltou a ter problemas de saúde no fim de semana. Internado em um hospital em Buenos Aires, ele teve uma recaída e voltou a sentir dores devido a hepatite aguda que o atinge, segundo seu médico pessoal, Alfredo Cahe. "Agora está estável. Mesmo com esta melhora, ele continuará internado", disse o médico, que descartou a possibilidade do ex-jogador ter uma pancreatite (inflamação do pâncreas, órgão situado atrás do estômago e que influencia na digestão). Cahe reforçou que Maradona ainda tem problemas. "Os valores hepáticos dele na avaliação não estão equilibrados e ele não está bem. Mas não é nada grave", afirma, em entrevista ao diário La Nación. No domingo, Maradona assistiu ao empate por 1 a 1 no clássico Boca Juniors e River Plate pela televisão. Os torcedores do Boca, que compareceram em grande número ao Estádio La Bombonera, levaram muitas faixas e bandeiras com mensagens de apoio ao ídolo argentino. Sua filha, Dalma, foi ao estádio assistir ao jogo. Boltim médico indica evolução A evolução do quadro de saúde de Maradona "continua de maneira propícia", segundo indica o boletim médico divulgado nesta segunda pelo Hospital de Los Arcos, onde o jogador permanece internado desde a última sexta-feira. "Apesar de seus parâmetros bioquímicos não serem normais, existe uma tendência para a recuperação. O objetivo da equipe médica é consolidar a etapa do tratamento, para dar ao paciente as condições para continuar com o acompanhamento, após deixar o centro médico", acrescenta o relatório. *Atualizado às 14h40