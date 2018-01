Maradona teria ameaçado se matar segundo comentarista O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, teria ameaçado se matar neste fim de semana. A informação foi divulgada neste domingo pelo comentarista esportivo Héctor Cheque Vialo, um famoso ?maradonólogo? no programa ?Futbol, el debate? do canal portenho de TV ?América 2?. ?Maradona, que recebeu a visita dos pais neste sábado, começou a chorar e ameaçou suicidar-se?, afirmaram os comentaristas. Segundo eles, está com a saúde debilitada e com um elevado nível de estresse por causa de brigas familiares. ?Está discutindo muito com Claudia Villafañe (sua ex-esposa), que está farta do comportamento do ex-marido. Ela ameaçou deixar de ajudá-los nos negócios?. Esta última ameaça teria assustado o ex-astro, já que Claudia foi a responsável pela reorganização das finanças de Maradona, que há dois anos - quando teve uma overdose de cocaína que quase o matou - estava praticamente falido. Desde fins de 2004, graças à ex-esposa, o ex-astro recompôs seus negócios e o nome Maradona voltou a ser interessante para o business esportivo. Desde a quarta-feira à noite, quando foi internado oficialmente para realizar um check-up - mas extra-oficialmente por graves problemas hepáticos devido ao excessivo consumo de álcool nos últimos meses - a vida de Maradona tornou-se novamente o foco dos colunistas de fofocas e comentaristas esportivos. O médico pessoal de Maradona há 30 anos, Alfredo Cahe, deixou de lado o otimismo que havia exibido desde a quarta-feira. Diante dos jornalistas, admitiu: ?espero que a mão de Deus continue ajudando o Diego?. Segundo Cahe, ?Diego está com muitos problemas simultâneos. São problemas hepáticos e a necessidade que deixe de consumir álcool?. No entanto, destacou que ?por sorte?, o coração do ex-astro está bem. ?Há 10 dias estava jogando uma hora e meia de tênis diária?. Segundo os analistas esportivos, o médico de Maradona teme os perigos da personalidade auto-destrutiva do ex-jogador, que em outras ocasiões rebelou-se contra os médicos e não seguiu os tratamentos. VIAGEM À SUÍÇA Cahe afirmou que seu plano é levar Maradona para a Suíça assim que ele se restabelecer. ?A idéia de ir à Suíça é genial, pois lá temos amigos em comum. Se o Diego concordar e ele se recuperar desta, poderemos ir à Suíça?. O médico pessoal considera que na Suíça, longe de Buenos Aires, seu paciente estará longe das ?influências nocivas? de seus amigos. Nos últimos meses, sem trabalho fixo (no ano passado seu contrato para o programa ?A Noite do Dez?, estreado em 2005, não foi renovado), Maradona voltou a freqüentar bares e discotecas. Os colunistas de fofocas sustentam que o ex-astro retomou a vida desenfreada que o levou à primeira overdose no ano 2000 (e que lhe causou a segunda overdose, em 2004). Para complicar, Verónica Ojeda, a namorada de Maradona - a primeira relação relativamente série desde que se separou de sua ex-esposa, Claudia Villafañe - não está sendo aceita pela família. Maradona teria tido várias discussões com os parentes ao defender sua relação com Verónica. A Suíça foi a terceira opção analisada por Cahe. Os Estados Unidos foram descartados porque a entrada de Maradona nesse país está proibida por ter consumido drogas e demais questões legais (além disso, Maradona é um constante crítico do governo do presidente George W. Bush). O Canadá também foi retirado da lista pelo clima demasiado frio. Cahe também indica que na lista de problemas de Maradona estaria a retenção de líquido. Mas, informações extra-oficiais sustentam que a aparência inchada do ?El Pibe de Oro? (O Garoto de Ouro) é causada pela ingestão de corticóides. Maradona, segundo essas versões, estaria tomado esses produtos para incrementar seu rendimento em suas apresentações de showball.