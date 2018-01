Maradona teria outro filho ilegítimo Diego Armando Maradona, seria o pai de quatro filhos fora do casamento. Até esta semana, eram conhecidos três filhos ilegítimos do astro argentino além das duas meninas com sua ex-esposa Claudia Villafañe. No entanto, os advogados de Natalia Garat, mãe de Santiago, uma criança de quatro anos, encaminharam à Justiça um pedido de exame de DNA a Maradona, como forma de comprovar ? ou não ? a paternidade do ex-astro. O escândalo veio à tona nesta semana quando o programa de TV ?Intrusos no espetáculo?, do canal América Dos, anunciou que ?El Pibe de Oro? (O Garoto de Ouro) seria ? novamente ? pai de um filho ilegítimo. A história, no entanto, teria tons dramáticos, já que Natalia Garat morreu há um mês, aos 23 anos, por causa de um câncer de pulmão. A avó da criança exige que Maradona sustente seu suposto filho. Segundo os advogados, Maradona sabia da existência da criança, que nasceu quando ele estava realizando tratamento em Cuba para abandonar sua dependência das drogas. O astro teria enviado dinheiro durante quatro anos mas, nos últimos meses, Claudia, a ex-esposa do ex-jogador, passou a administrar suas finanças e suspendeu os pagamentos. María Laura González, uma das advogadas da família Garat, sustenta que a relação de Maradona com Natalia foi ?longa?, de sete anos. Segundo a advogada, existem várias fotos dos dois juntos, além de camisetas autografadas. González sustenta que Maradona sabia que seu ex-affaire estava com câncer, mas nunca a visitou. A advogada quer que o suposto filho do ex-astro possa usar o sobrenome Maradona.