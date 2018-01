Maradona tomou 10 champanhes em 48 horas, diz jornal O astro do futebol argentino Diego Armando Maradona teria ingerido 10 garrafas de champanhe nas 48 prévias à sua internação na quarta-feira passada no Sanatório Güemes, segundo publica nesta segunda-feira o jornal argentino Perfil. A bebedeira agravou o estado do delicado fígado do ex-jogador. Segundo o médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, seu paciente está com uma hepatite tóxica aguda, ?que costuma surgir nos casos de alcoolismo?. Cahe, médico pessoal de Maradona há 30 anos, quando era um astro que despontava no cenário esportivo argentino, afirmou que a internação do ex-jogador ?durará pelo menos 15 dias?. Maradona está internado desde a quarta-feira passada no Sanatório Güemes, no bairro portenho de Palermo. No primeiro dia a família e os médicos alegavam que tratava-se apenas de uma internação para um check up. Mas, nos dias seguintes admitiram que ?El Diez? (O Dez) estava com problemas de alcoolismo. Segundo o jornal ?Perfil?, além do champanhe, Maradona devorou substanciais nacos de carne bovina e abusou do vício que adquiriu em Cuba, os charutos (o líder cubano Fidel Castro abastece regularmente Maradona com os mais finos charutos da ilha caribenha). Nesta segunda-feira, no entanto, Cahe indicou que está percebendo uma melhora clínica nele em Maradona. "Fiquei mais tranqüilo. Houve uma hora em que chegamos a pensar que ele tinha uma pancreatite."