Maradona vai à despedida de Valderrama O ex-jogador Diego Maradona confirmou neste domingo, de sua casa em Havana, que vai à despedida oficial do colombiano Valderrama, no dia 1º de fevereiro, no estádio Metropolitano, em Barranquilla. Mas adiantou que não poderá jogar devido a uma lesão no joelho. ?Vou homenagear o ?Pibe? com muito carinho, com muita emoção, sabendo que não vou vê-lo mais dentro do campo, mas sim o verei mais tempo cara-a-cara?, disse em entrevista à rádio Caracol. Dos 21 ?Amigos do Mundo? convidados pelo folclórico cabeludo, confirmaram presença o goleiro paraguaio Chilavert, o uruguaio Enzo Francescoli, o mexicano Jorge Campos, o chileno Iván Zamorano, o brasileiro Romário e o argentino Ortega, além dos compatriotas Freddy Rincón, Faustino Asprilla e Iván Valenciano.