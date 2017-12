Maradona vai fazer check up, diz médico O ex-jogador do futebol argentino, Diego Armando Maradona, passou mal ao longo desta madrugada e foi novamente internado na clínica Suíço-Argentina. Segundo testemunhas, o polêmico ex-jogador entrou - muito agitado - na clínica em pleno centro portenho ao redor das 6 horas desta quarta-feira. O médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, tentou minimizar o impacto da notícia, afirmando que seu paciente havia sido internado por um leve problema para respirar. No entanto, o principal motivo, segundo Cahe é que Maradona precisava fazer um check up antes de viajar a Cuba. O médico disse que este check up já estava programado há tempo e que o reteria no hospital dois ou três dias. Mas, este argumento não está sendo levado à sério, já que Maradona tinha reservas em um vôo que o levaria a Cuba quinta-feira. Maradona foi internado no dia 18 de abril. Oficialmente, padecia uma grave pneumonia. Extra-oficialmente, o decadente astro havia tido uma overdose de cocaína. Durante oito dias esteve inconsciente. Quando acordou, na segunda-feira da semana passada, exigiu ir embora da clínica. Na quinta-feira, sem contar com a alta, deixou o lugar e foi para uma chácara de um amigo a 50 quilômetros de Buenos Aires. Abusos - Ali, durante cinco dias, Maradona vive alucinadamente. Jogou golfe (diversas vezes sem camisa, no meio de um intenso frio) e organizou festas com dezenas de amigos. Além disso, deixou a dieta de lado para devorar ansiosamente sanduíches e churrasco.