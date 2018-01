Maradona vai jogar golfe com Ronaldo Depois de perder 33 quilos desde a cirurgia no estômago em março, Diego Maradona anunciou nesta quinta-feira que vai viajar para a Espanha, onde disputará, no dia 5 de maio, uma partida de golfe com Ronaldo, Arrigo Sacchi (diretor-esportivo do Real Madrid) e o técnico Vanderlei Luxemburgo. O astro argentino também afirmou que assistirá a treinos do Atlético de Madrid e, se possível, irá até Barcelona para visitar Ronaldinho Gaúcho. Maradona, que ficará na Europa até dia 15, também passará pela Itália para festejar o aniversário de Giannina, uma de suas filhas. Antes disso, ele vai se reunir nesta sexta-feira com o presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri. E pedirá ao dirigente para trabalhar com as categorias de base do clube. "Me seduz trabalhar com as crianças. Nunca falei em trabalhar com os profissionais", revelou.