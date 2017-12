Maradona vai poder receber visitas Os médicos que atendem o ídolo argentino Diego Maradona, na Clínica Del Parque, em Ituzaingó, periferia de Buenos Aires, decidiram, nesta sexta-feira, liberar a visitas de parentes próximos do astro. A decisão foi comunicada aos familiares durante uma reunião com os médicos e advogados do ex-jogador na quinta-feira à noite. Maradona também poderá se relacionar com os demais pacientes da clínica. Um de seus irmãos, sua mulher Cláudia e a mãe, Tota, serão os primeiros a visitar Maradona, que está internado desde 9 de maio. Segundo fontes da clínica, Maradona, de 43 anos, tem um bom comportamento, que lhe proporcionou passeios pelo pátio da clínica. O ídolo continua querendo abandonar a clínica, mas entende que o tratamento será longo. Os médicos informam que Maradona recuperou metade da atividade cardíaca e está próximo dos 90 quilos. O ex-capitão da seleção argentina chegou a pesar 110 quilos.