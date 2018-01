Maradona vai processar ex-dirigente O ex-jogador Diego Maradona vai apresentar queixa contra o ex-presidente do Napoli, Corrado Ferlaino, garantiu o argentino nesta sexta-feira em entrevista ao diário ?Il Mattino?. Acusado pelo dirigente, na quinta-feira, de ter sido beneficiado diversas vezes no controle antidoping quando jogava no clube italiano (1984-1991), ?El Pibe de Oro? disse que vai entrar com reclamação na Justiça por ?danos à sua honra e imagem?. Maradona confirmou ainda que já acionou seus advogados para iniciar os trâmites do processo contra Ferlaino. ?O que Ferlaino disse viola minha privacidade e ainda não corresponde à verdade?, emendou.