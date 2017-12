Maradona vai ser comentarista na Itália O ex-jogador Diego Maradona aceitou ser comentarista esportivo do canal italiano A7, publicou nesta quinta-feira o diário La Gazzetta dello Sport. O programa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, terá a participação do argentino via satélite, diretamente de sua residência em Cuba, onde faz tratamento de desintoxicação de drogas. Em delicada situação financeira e precisando de dinheiro, diz o jornal, ele vai receber US$ 5.400 por episódio. Segundo o produtor do programa esportivo, Aldo Biscardi, haverá também participações ao vivo na Itália com o ex-astro. ?Somos amigos há muitos anos e Diego aceitou na hora o convite, com entusiasmo?, disse. Em entrevista ao jornal La Repubblica, Maradona agradeceu a oportunidade dada pelo amigo. ?Agradeço muito ao Aldo pela oportunidade de trabalhar?.