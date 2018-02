Maradona vai ser papai, diz jornal Diego Maradona será pai novamente em novembro. Segundo o jornal mexicano Reforma, Adonay Fruto, namorada cubana do argentino, está grávida de cinco meses. Os médicos que cuidam de Adonay, que tem 20 anos, garantem que o filho do casal está saudável. A jovem passou os últimos meses longe do ex-jogador, internado em uma clínica psiquiátrica perto de Buenos Aires, onde está se tratando do vício das drogas. Segundo uma amiga da garota que diz se chamar Yaneli, ?Adonay não quer ser vista e nem falar sobre o assunto enquanto não estiver junto com Maradona?.