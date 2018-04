Maradona viaja à Europa em meio a forte pressão

No encontro, era esperado que o treinador reconhecesse o mau desempenho nos últimos meses e que aceitasse algumas condições para continuar na frente da seleção argentina. A viagem inesperada motivou rumores de que Bilardo fosse assumir o cargo de Maradona, boato que ele negou veementemente.

Apesar da mídia argentina confirmar a reunião, a AFA negou que ela estivesse marcada. "Oficialmente, nunca houve uma reunião combinada. Não é que alguém se foi ou deixou de vir, não havia reunião", informou o porta-voz da associação, Andrés Ventura.

Maradona teria viajado à Europa no domingo e, embora a razão não tenha sido confirmada, parte da mídia diz que ele foi tratar de problemas de saúde. As razões especuladas seriam duas: excesso de peso ou lesão no joelho, o que o obrigaria a passar por uma artroscopia. Há ainda quem garanta que ele foi se encontrar com alguns jogadores argentinos, como Lionel Messi, Javier Mascherano e Maximiliano Rodríguez.

A Argentina está na quinta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 22 pontos, e corre riscos de ser eliminada - se classificaria hoje para a repescagem, contra o quarto colocado da Concacaf. Nas duas últimas partidas, a seleção comandada por Maradona terá pela frente o Peru, em casa, e o Uruguai, fora.