Maradona visita astros do Real Madrid O argentino Diego Maradona desembarcou, nesta segunda-feira, na capital espanhola com o objetivo de visitar velhos amigos. O ex-craque, que veio de Cuba, era esperado por vários jornalistas no Aeroporto Internacional de Barajas, nos arredores de Madri. ?Eu vim apenas para visitar alguns amigos como o Arrigo Sacchi (diretor do Real Madrid), que é um velho conhecido, e conversar com Roberto Carlos, Ronaldo e Vanderlei Luxemburgo?, afirmou Maradona. Recentemente, o argentino, de 44 anos, passou por uma operação de redução de estômago, na Colômbia, e já conseguiu perder 27 quilos até agora. ?Os meus problemas estão sendo resolvidos. O das drogas está acabado?, revelou o ex-craque. Maradona contou ainda que continua interessado na proposta feita pela diretoria do Boca Juniors para comandar as categorias de base do clube. ?Estou pensando na oferta até agora?, disse.