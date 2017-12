Maradona visita concentração argentina e causa alvoroço O ex-jogador Diego Maradona esteve nesta segunda-feira na concentração da seleção argentina, que fica a 27 km de Nuremberg. O maior camisa 10 da história do futebol argentino, que chegou acompanhado da ex-esposa e de uma de suas filhas, sorriu e acenou para os jornalistas, mas não deu declarações. Depois do treino realizado pela manhã (horário local), Maradona e acompanhantes almoçaram com a delegação. Sua presença causou alvoroço entre os meios de comunicação presentes à concentração, que ali se dirigiram para a entrevista coletiva concedida pelo zagueiro Gabriel Milito e o goleiro Leo Franco. Maradona esteve no estádio de Hamburgo, no último sábado, para acompanhar a vitória da Argentina sobre a Costa do Marfim, por 2 a 1. O próximo compromisso da Argentina será na próxima sexta, contra a Sérvia e Montenegro, em Gelsenkirchen.