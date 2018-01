Maradona visita e elogia brasileiros Na noite de segunda-feira, a seleção brasileira recebeu uma visita ilustre no hotel em que está concentrada em Buenos Aires, onde jogará nesta quarta-feira, contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa. Diego Maradona, o maior ídolo do futebol argentino, foi conversar com os jogadores do Brasil e não cansou de elogiá-los. Além de chamar o lateral Cafu de grande capitão e elogiar o futebol de Robinho e Kaká, Maradona se rendeu ao talento de Ronaldinho Gaúcho. ?Ele é o mesmo o melhor do mundo, é diferente dos outros, joga com alegria, parece que está brincando. É grande?, afirmou o ex-jogador argentino.