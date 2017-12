Maradona ?volta? a campo em amistoso O ex-jogador Diego Armando Maradona foi a grande atração do amistoso que marcou a despedida de Carlos Hermosillo do futebol, realizado nesta terça-feira à noite na Cidade do México. Ainda se recuperando de um tratamento desintoxicação por dependência química, o ex-jogador teve de passar por um exame médico antes de entrar em campo. Muito gordo e quase sem nenhuma mobilidade, ele participou pouco do jogo, mas mesmo assim, sofreu um pênalti, convertido por Hermosillo. A partida reuniu os ?Amigos de Hermosillo? e a equipe do Cruz Azul e terminou empatada em 5 a 5. O time dos ?Amigos? contou, além de Maradona, com o alemão Klismann e o chileno Zamorano.