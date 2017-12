Maradona volta à Fifa para participar do prêmio de Melhor do Mundo

Ele já chamou a Fifa de "máfia", acusou os dirigentes esportivos de ladrões e denunciou um esquema de corrupção na entidade máxima do futebol. Mas, agora, ele faz parte da festa. Diego Maradona, pela primeira vez em décadas, estará nesta segunda-feira na sede da Fifa e será usado pelo novo presidente, Gianni Infantino, como uma demonstração de que os velhos cartolas do passado já não fazem parte da entidade e que uma página na história foi virada.

Maradona, que em 1994 foi suspenso da Copa do Mundo depois de ter sido pego em um exame antidoping, sempre acusou João Havelange e o Julio Grondona de terem armado uma maneira de o derrubar. Neste domingo, o velho crítico da entidade deu sinais de que está disposto a colaborar com a nova gestão. Ao chegar na cidade de Zurique, tirou fotos com a equipe da Fifa, distribuiu sorrisos e abraços.

Oficialmente, o convite tem uma relação com o prêmio que a Fifa dará ao melhor jogador do ano de 2016. Mas um de seus objetivos é o de conversar com Infantino sobre o futuro da federação argentina de futebol, sob intervenção da Fifa e até ameaçada de ser suspensa de atividades internacionais.

Para o presidente da Fifa, a presença de Maradona também é um sucesso diplomático. Ao convencer o argentino a aceitar um retorno à entidade, o cartola tenta demonstrar ao mundo que mesmo um dos maiores críticos de Joseph Blatter agora aposta na nova gestão. Para os cartolas mais irônicos, agora falta apenas convencer o FBI de que a entidade mudou.